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Ölü bulunan mühendisin masasında dikkat çeken ayrıntı!

Adana’da jeofizik mühendisi Bülent Ateş (34), yakınları tarafından ofisinde ölü bulundu. Ateş'in masasında siyanür bulunurken, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek ofiste inceleme yaptı

Ölü bulunan mühendisin masasında dikkat çeken ayrıntı!
26 Mayıs 2022 Perşembe 13:57

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Caddesi’ndeki F. Erçetin Apartmanı’nda meydana geldi. Jeofizik mühendisi Bülent Ateş’ten haber alamayan yakınları, apartmanın 2’nci katındaki ofisine gitti. İçeri giren yakınları, Ateş’i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Ateş’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Ateş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ofise giren polis ekipleri, masanın üzerinde siyanür olduğunu düşündükleri maddeyi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ofisin kapısını şeritle kapatıp, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Adrese gelen özel kıyafetli KBRN ekipleri binada ve çevresinde inceleme yaptı. Ateş’in kesin ölüm sebebinin otopsisinin ardından belirleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #mühendis ölüm #siyanür
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