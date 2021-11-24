Ölü bulunan Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı?

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulunmuştu. Olay sonrası aile üyelerinin ifadesi alınmış ve sadece dede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dedenin neden tutuklandığı merak konusu olurken, konuyla ilgili soruya cevap veren anne Selvi Yağal kendilerinin de bunun nedenini bilmediğini söyledi

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra her yerde aranan ve 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme Yağal'ın ailesi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Aile üyelerinden sadece dede tutuklandı.

Müslüme Yağal soruşturmasında gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile çocukları, kaldıkları çadıra döndü.



"NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM"

DHA'nın haberine göre; Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı. Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, "Neden tutuklandığını bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik" dedi.

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi. Hasan Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.