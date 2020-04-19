Ölü sayısı 160 bin 784

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 160 bin 784’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 332 bin 456’ya yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 600 bin 006'a çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 639’a yükselirken; vaka sayısı da 194 bin 416’ya çıktı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 175 bin 925 olurken, 23 bin 227 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 143 bin 724’e çıkarken; 4 bin 538 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 151 bin 793 kişide virüs tespit edildiği ve 19 bin 323 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 464’e yükselirken, hasta sayısı 114 bin 217 oldu.

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 738 bin 913 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 015 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 722 bin 209 test yapıldığı bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 031’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 80 bin 868’e çıktığını açıkladı.

Asya ülkeleri de yükselişte

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 160 bin 784’e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland’da ise ölü değişmezken; Güney Kore’de son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti. Japonya’da ölü sayısı 222'ye ulaşırken Hindistan’da 521’e yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs salgınına ilişkin bilanço açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 8 kişi daha artarak toplamda 10 bin 661’e, iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 42’ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 234’e yükseldi.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 10 bin 296’ya ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 222 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 1069 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise enfekte sayısı 32 kişi daha artarak toplamda 2 bin 765 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 1928 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülkede genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 47 olarak kaldı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 5 bin 992’ye çıkarken; 32 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 740 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 11 olarak kaldı. 1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da vaka sayısı 16 bin 365’e ulaşırken, virüs nedeniyle 521 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 2 bin 466 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Moritanya'da vaka kalmadı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok ülkeyi etkisi altına alırken, Afrika ülkelerinden Moritanya'da ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve aktif şekilde koronavirüs (Covid-19) vakası kalmadığı açıklandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok ülkeyi etkisi altına alırken, Afrika ülkelerinden Moritanya'dan sevindiren haber geldi. Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalara 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi. Açıklamada, COVID-19 vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişiye karantina uygulamasının sürdüğü kaydedildi. Ülkede şu ana kadar 913 test yapıldığı aktarılan açıklamada, bu testlerde 4'ü kadın, 3'ü erkek 7 vaka tespit edildiği, bunlardan 1'inin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Moritanya, COVID-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.