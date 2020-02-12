Ölü sayısı hızla artıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı dehşete düşüren corona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 1115'e yükseldi.

Bugüne dek tespit edilebilen vaka sayısı 45 bin 171 olurken, hastaların 4 bin 794'ünün iyileştiği öğrenildi. Aktif corona virüsü vakası 39 bin 262 olarak açıklanırken, 6 bin 216 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade ediliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan son açıklamada ölü sayısı 1112 olarak verilirken, 'worldometers' sitesi 1115 kişinin virüse bağlı nedenlerle öldüğünü bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri salgının terörizmden daha büyük bir küresel tehdit olduğunu belirtti.

'Nisan sonunda bitebilir'

Çin devletinin salgın konusundaki baş tıbbi danışmanı Zhong Nanshan, dün yaptığı açıklamada virüsün yayılımının bu ay zirve yaptıktan sonra azalarak nisan ayında biteceğini tahmin ederken, bazı uzmanlar ise bu tarihlere şüpheyle yaklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa neden olan virüse COVID-19 isminin verildiğini açıkladı. İsimlendirme CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" kelimeleri kullanılarak yapıldı

Umut hava şartlarında

Enfeksiyon etkeni virüslerin dış ortama hassasiyeti olduğuna ve hava şartlarındaki değişimin hem hayatta kalmalarını hem de enfeksiyon oluşturma hızlarını etkilediğine vurgu yapan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu "Coronavirüsün sıcak havalarda bulaşma olasılığı azalacak mı bilemiyoruz ama umut ediyoruz. Ancak şu an Avustralya'da yaz iken orada iki vakanın görülmesi umudumuzu azaltıyor. Fakat bulaşmaların Çin'de olması Avustralya'da olmaması ise hala umutlarımızı diri tutmamızı sağlıyor" dedi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüse karşı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akkoyunlu, coronavirüs ailesinden 2019nCoV salgınının daha önce tespit edilmemiş bir tür olduğuna dikkati çekerek "Bu virüs zarflı dediğimiz bir yapıya sahip olduğu için dış ortamda uzun süre yaşama şansı bulunmamakta. Kuru bir ortamda ortalama 4-5 saat civarında canlı kalabilir. Canlı kalmalarını ortam ısısı, güneş ışığı varlığı, ortamdaki nem oranı gibi birçok şey belirler" dedi.

Bulaşma hızını da etkiliyor

Coronavirüs için birbirinden farklı görüşlerin ortaya atıldığına işaret eden Prof. Dr. Akkoyunlu şunları söyledi: Mesela kar mikrobu kırar düşüncesi ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın en son açıklamasında olduğu gibi bahar ayında salgın biter gibi farklı öngörüler ortaya atıldı. Öncelikli olarak şunu belirteyim ki aslında bu öngörüler bilimsel tecrübe açısından boş ifadeler değil. Fakat tamamen doğru diyebileceğimiz ifadeler de değil. Şöyle ki enfeksiyon etkeni olan virüsler dış ortama hassastır. Hava şartlarındaki değişim hem hayatta kalmalarını hem de enfeksiyon oluşturma hızlarını etkiliyor. Böylece doğal olarak bulaşma hızlarını etkiliyor. Bu nedenle ishal gibi salgın hastalıklar genelde yazın ortaya çıkar. Fakat bu teoriye göre soğuk ortamda grip olmamamız lazım. Ama grip kışın daha fazla meydana geliyor. İki nedeni var; birincisi biz dış ortamda yaşamıyoruz. Evimizde, arabamızda, iş yerimizde yani genelde iç ortamdayız ve virüslerimizi de beraber iç ortamda taşıyarak birbirimize bulaştırıyoruz. İkincisi ise soğuk ortamalar bizi de etkiliyor, savunmamızı kırıyor ve mikroplara karşı savunmasız hale getiriyor"

Avustralya örneği umut veriyor

Prof. Dr. Akkoyunlu, "Soğuk hava mikropları kırsa da bizi de kırdığı için daha fazla grip oluyoruz" dedi ve ekledi: "İkinci durum yani hava ısısı artıp, soğuğun olumsuz etkileri üzerimizden kalkınca beki de gribal enfeksiyonların yayılım hızlarının azalabilme ihtimalleri var. Bu da Trump'ın bahsettiği olasılık. Ve umudumuz da bu olasılığın gerçekleşmesi. Fakat biz bu coronavirüs etkenini daha önceden bilmiyorduk ilk kez karşılaşıyoruz. Yani sıcak havalarda bulaşma olasılığı azalacak mı bilemiyoruz sadece umut ediyoruz. Bu umudumuzu azaltan bir gelişme de var. Şöyle ki şu an Avustralya'da yaz iken orada iki vakanın görülmüş olması. Fakat bulaşmaların Çin'de olması Avustralya'da olmaması hala umutlarımızı diri tutmamızı sağlıyor."