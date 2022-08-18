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'Ölüme gidiyorum' diyerek evden çıktı, ölü bulundu!

'Ölüme gidiyorum' diyerek evden çıktı, ölü bulundu!
18 Ağustos 2022 Perşembe 07:20

Adana’da önceki gün akşam evinden “Ölüme gidiyorum” diyerek çıkan Furkan Sürer (28), Çukurova Üniversitesi’ne ait portakal bahçesinde tabanca ile başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ait portakal bahçesinde meydana geldi. Gezintiye çıkan iki kadın, ağaçların altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulduğu belirlenen gencin hayatını kaybettiğini saptadı.

Polisin yaptığı çalışmada, cesedin, önceki gün akşam evinden “Ölüme gidiyorum” diyerek çıkan Furkan Sürer’e ait olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanında tabanca da bulundu. Hakkında kayıp başvurusu yapılan Sürer’in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemelerin ardından Sürer’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #ölüm #intihar #ölüme gidiyorum
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