Ölümler arttı Bakanlık harekete geçti: 81 ilde 'zehir' operasyonu

İçişleri Bakanlığı, yeni yıl öncesi ülke genelinde piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 'Zehir' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirilirken, hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti. Ekipler, içki üretimi yapılan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek, ülkede satılan sahte ve kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte veya kaçak içki üretimi ve sevki yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde 'Zehir' adlı operasyonu başlattı. Operasyonda; yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adreste arama yapıldı. Aramalarda şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.