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Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 kişi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 kişi alacak
08 Şubat 2022 Salı 09:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlarda Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 8 Şubat ile 22 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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