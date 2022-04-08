GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
0
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
0
KÖPEĞİM NEDEN İNLİYOR?
KÖPEĞİM NEDEN İNLİYOR?
0
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
0

Önce bakan gitti, şimdi de yardımcıları. Erdoğan'dan yeni atamalar

Önce bakan gitti, şimdi de yardımcıları. Erdoğan'dan yeni atamalar
08 Nisan 2022 Cuma 08:23

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararıyla, Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına ise Rıdvan Duran atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin görevden alındı. Görevden alınan bakan yardımcılarının yerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMET BAKANLIĞINDA ATAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #resmi gazete #erdoğan #atama #tarım bakanlığı
Önceki Haber
Altay'da şok istifa!
Sonraki Haber
İzmir'de traktör devrildi, 2 işçi öldü! İşte o anlar...
Köpeğim neden inliyor?
Köpeğim neden inliyor?
0
46 işyeri kiraya verilecek
46 işyeri kiraya verilecek
0
6 işyeri kiraya verilecek
6 işyeri kiraya verilecek
0
Ak Parti Gençlik Kolları'nın yaptığı sahur tepkilere neden oldu
Ak Parti Gençlik Kolları'nın yaptığı sahur tepkilere neden oldu
0
Polis aracının camından kaçmaya çalıştı! O anlar görüntülendi
Polis aracının camından kaçmaya çalıştı! O anlar görüntülendi
0
Hayvan otelinden 8 köpek ölü bulundu
Hayvan otelinden 8 köpek ölü bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.