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Önce uyuyan kocasını sonra görümcesini öldürdü!

Osmaniye'de bir kadın av tüfeği ile eşini ve görümcesini öldürdü

Önce uyuyan kocasını sonra görümcesini öldürdü!
10 Haziran 2021 Perşembe 09:40

Olay Osmaniye'nin Köyyeri köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Gülten Usta, sabaha karşı kalkıp av tüfeğini aldı ve yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta'yı vurdu. Usta kanlar içinde kalırken Gülten Usta ise elindeki tüfeği ile evden çıktı ve kayınpederinin evine gitti. Gülten Usta burada da görümcesi Ela Usta'yı vurarak öldürdü.

Silah sesleri üzerine uyanan komşuları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Süleyman ve Ela Usta kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Usta kardeşlerin cansız bedenleri Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülten Usta'yı gözaltına alan jandarma, olayın nedenini araştırıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #osmaniye #kocasını öldürdü #kocasının ve görümcesini öldürdü #cinayet
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