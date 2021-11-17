Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 kişi alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde çalışmak üzere 80 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversiteye bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.



Hemşire, laborant, sağlık teknikeri, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi ilanı için başvurular 16 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün içinde yapılacaktır.



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