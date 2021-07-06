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Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 34 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
06 Temmuz 2021 Salı 11:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki  şartları  taşımaları gerekmektedir.

 

1-Profesör  Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince adayların  Anabilim Dalları ile “Başlıca  Araştırma  Eserini”  belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru  dilekçesinde  Başlıca  Araştırma  Eserini  belirtmelidir),  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,  yönettiği doktora ve yüksek  lisans  çalışmalarını,  Üniversiteye  katkılarını  kapsayan  ve belgeleyen 6 takım dosyayı 5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.

2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan 4 takım dosyayı,  3 adet USB  ve 1 adet DVD  ortamında teslim  etmeleri gerekir.

3-Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan  4  (dört)  takım  dosya  (3  adet  USB  ve  1  adet  DVD  ortamında);  tasdikli mezuniyet  belgesi,  doktora  veya  uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.


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