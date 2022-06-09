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Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
09 Haziran 2022 Perşembe 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversiteye bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 9 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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