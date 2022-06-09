Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversiteye bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 9 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.



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