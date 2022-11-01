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Önünü kestikleri otomobildeki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler!

Önünü kestikleri otomobildeki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler!
01 Kasım 2022 Salı 10:48

İstanbul Şişli'de Muhammet Tekin'in kullandığı otomobilin önünü kesen silahlı kişiler, araca kurşun yağdırdı. Araçta bulunan kadını kaçıran şüpheliler, Tekin'i ise öldürdü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre;  34 EYR 630 plakalı otomobilin önü henüz kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yol üzerinde otomobille kesildi. Şüpheliler araç içerisindeki sürücü Muhammet Tekin'i silahla yaralayarak, yanındaki kadını zorla otomobillerine bindirdi. Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Muhammet Tekin'e ilk müdahalede bulundu. Tekin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Muhammet Tekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemede bulanan polis ekipleri, olayı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şişli #kadın kaçırma #otomobil #haber
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