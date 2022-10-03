OBEZ KEDİYE MİDE BOTOKSU!
OBEZ KEDİYE MİDE BOTOKSU!
0
MERVE BOLUĞUR EVLENDİ
MERVE BOLUĞUR EVLENDİ
0
GELİNLİĞİ İLE SINAVA GİRDİ
GELİNLİĞİ İLE SINAVA GİRDİ
0
ATATÜRK'LE TANIŞAN ÖĞRETMEN...
ATATÜRK'LE TANIŞAN ÖĞRETMEN...
0

Onur Şener cinayetinde flaş gelişme!

Onur Şener cinayetinde flaş gelişme!
03 Ekim 2022 Pazartesi 12:19

Ankara'da bir eğlence mekanında çalışan müzisyen Onur Şener, istek şarkıyı bilmediği için öldürülmüştü. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, A.G, S.S, İ.K, J.E ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #onur şener #cinayet #müzisyen ölüm #haber
Önceki Haber
Akıllı İhbar Sistemi sayesinde İzmir'de 3 ayda 34 yangın büyümeden söndürüldü
Sonraki Haber
Onur Şener cinayetinde flaş gelişme!
TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı: İki kadın öldü!
TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı: İki kadın öldü!
0
İstek şarkı yüzünden müzisyeni öldürmüşlerdi. Haluk Levent o kişilerin mesleğini açıkladı
İstek şarkı yüzünden müzisyeni öldürmüşlerdi. Haluk Levent o kişilerin mesleğini açıkladı
0
İZTO ve İTB'de seçim heyecanı başladı
İZTO ve İTB'de seçim heyecanı başladı
0
Mersin Üniversitesi 43 kişi alacak
Mersin Üniversitesi 43 kişi alacak
0
Mudanya Belediyesi 12 arsa satacak
Mudanya Belediyesi 12 arsa satacak
0
Korkut Ata Üniversitesi 43 kişi alacak
Korkut Ata Üniversitesi 43 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.