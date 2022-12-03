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Onyedi Eylül Üniversitesi 23 kişi alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Onyedi Eylül Üniversitesi 23 kişi alacak
03 Aralık 2022 Cumartesi 11:34

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 


İlan için başvurular 2 Aralık 2022 ile 16 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.

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