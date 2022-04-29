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Onyedi Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak

Onyedi Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
29 Nisan 2022 Cuma 09:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Onyedi Eylül Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022 olarak belirtilmiştir.

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