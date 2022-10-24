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Operasyonda çatışma çıktı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Operasyonda çatışma çıktı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
24 Ekim 2022 Pazartesi 09:01

İstanbul'da cinayet suçlaması ile aranan 2 kişinin Silivri'de olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışmada polise ateş açan 3 kişi yakalanırken, iki polis de yaralandı. Yaralanan polislerden Komiser Yardımcısı Alim Nar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Silivri'de meydana geldi. Cinayet zanlısı olarak aranan T. T. ve N. T.'nin saklandığı adresi tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında adreste bulunanlar tarafından polise ateş açılması sonucu Komiser Yardımcısı Alim Nar ve polis memuru A. K. yaralandı. Yaralanan polisler Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisle çatışmaya giren T.T, N.T ve C.E isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.


VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, cinayet olayı şüphelisi T.T ve N.T isimli şahısların bulunduğu tespit edilen Silivri ilçemizdeki bir adrese, bugün saat 18.30 sıralarında operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda şahısların ekiplerimize yönelik ateşle karşılık vermeleri sonucu Komiser Yardımcısı A.N. silahla, Polis Memuru A.K. ise düşme sonucu yaralanmıştır.  Yaralanan görevlilerimiz ivedilikle hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Personelimize silahlı saldırıda bulunan T.T., N.T. ve C.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.


HASTANEDE ŞEHİT OLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yaralanan polislerden Komiser Yardımcısı Alim Nar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Yerlikaya, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silivri #polis #şehit #haber
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