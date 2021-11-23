Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü, 37 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ordu Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

İlan için başvurular 23 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olup, 15 gün sürecektir.

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