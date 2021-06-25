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Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü 29 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alımı
25 Haziran 2021 Cuma 11:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ordu Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.


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