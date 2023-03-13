Organları 3 hastaya umut oldu

Ordu'da kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ercan Kızıldeniz'in (42), bağışlanan organları Bursa, Diyarbakır ve Samsun'daki 3 hastaya nakledilecek.

Organları 3 hastaya umut oldu
13 Mart 2023 Pazartesi 10:52

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ercan Kızıldeniz, bir süre önce kalp krizi geçirerek Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Kızıldeniz’in beyin ölümü gerçekleşti, organları ise ailesinin onayıyla bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Kızıldeniz'in böbrekleri, Bursa ve Diyarbakır'a, karaciğeri ise Samsun'daki organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. 

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