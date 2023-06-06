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Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanlığı'na atandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olarak atandığını duyurdu

Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanlığı'na atandı
06 Haziran 2023 Salı 00:03

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Orgeneral Musa Avsever #genelkurmay başkanı
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