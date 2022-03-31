NAFAKA DAVASI SONUÇLANDI
NAFAKA DAVASI SONUÇLANDI
0
MERAKLA BEKLENEN DİZİNİN TARİHİ...
MERAKLA BEKLENEN DİZİNİN TARİHİ...
0
DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA
DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA
0
2022 İÇİN AÇLIK ÖNGÖRDÜ!
2022 İÇİN AÇLIK ÖNGÖRDÜ!
0

Orman Endüstri Mühendisi alınacak

Orman Genel Müdürlüğü, 50 orman endüstri mühendisi alımı yapacağını duyurdu

Orman Endüstri Mühendisi alınacak
31 Mart 2022 Perşembe 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle EK-1 de yer alan iller için sözleşmeli personel pozisyonunda 50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı yapılacaktır.

 


Adaylar 04/04/2022 - 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
8 bilişim personeli alınacak
Sonraki Haber
Meram'da konut imarlı arsa satılacak
Vücut geliştirme hocası silahlı saldırıda öldürüldü
Vücut geliştirme hocası silahlı saldırıda öldürüldü
0
4 kişinin katil zanlısını takma dişi ele vermiş!
4 kişinin katil zanlısını takma dişi ele vermiş!
0
Yol kenarında üç kadına otomobil çarpmıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Yol kenarında üç kadına otomobil çarpmıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
0
Çöl tozu uyarısı: Ölümcül olabilir!
Çöl tozu uyarısı: Ölümcül olabilir!
0
Meram'da konut imarlı arsa satılacak
Meram'da konut imarlı arsa satılacak
0
8 bilişim personeli alınacak
8 bilişim personeli alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.