BİR EVDE 8 CESET BULUNDU!
BİR EVDE 8 CESET BULUNDU!
0
KÜÇÜK ÇOCUĞU RAYLARA İTTİ!
KÜÇÜK ÇOCUĞU RAYLARA İTTİ!
0
VAHŞET! 560 CESEDİ SATTILAR!
VAHŞET! 560 CESEDİ SATTILAR!
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER
0

Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü 1128 orman muhafaza memuru alımı yapacağını açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alacak
05 Ocak 2023 Perşembe 11:33

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacaktır. 

İlan için başvurular 6 Şubat 2023 tarihinde son bulacaktır.


Ayrıntılar için tıklayınız.

Önceki Haber
Millî Eğitim Bakanlığı 50 kişi alacak
Sonraki Haber
Maltepe Üniversitesi 31 kişi alacak
Dededen üvey toruna cinsel istismar! Kendini bu sözlerle savundu!
Dededen üvey toruna cinsel istismar! Kendini bu sözlerle savundu!
0
Maltepe Üniversitesi 31 kişi alacak
Maltepe Üniversitesi 31 kişi alacak
0
Millî Eğitim Bakanlığı 50 kişi alacak
Millî Eğitim Bakanlığı 50 kişi alacak
0
Biraya zam geldi! En ucuz bira 33 lira oldu!
Biraya zam geldi! En ucuz bira 33 lira oldu!
0
Öldürülen Sinan Ateş'in eşinden dikkat çeken sözler: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar
Öldürülen Sinan Ateş'in eşinden dikkat çeken sözler: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar
0
Yüzde 30 zamdan sonra kim ne kadar maaş alacak?
Yüzde 30 zamdan sonra kim ne kadar maaş alacak?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.