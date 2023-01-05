Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü 1128 orman muhafaza memuru alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacaktır.

İlan için başvurular 6 Şubat 2023 tarihinde son bulacaktır.



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