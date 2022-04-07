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Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü geçici olarak çalıştırmak üzere 5 bin işçi alımı yapacağını duyurdu

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alacak
07 Nisan 2022 Perşembe 10:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

 

Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.


 

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