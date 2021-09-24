ERKEKLERİN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR
ERKEKLERİN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR
0
2 BİN 400 YILLIK EV BULUNDU
2 BİN 400 YILLIK EV BULUNDU
0
İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ KANITLANDI
İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ KANITLANDI
0
LPG OTO GAZA ZAM GELDİ
LPG OTO GAZA ZAM GELDİ
0

Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız bulundu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde orman işçisi İ.Ç.'nin (40) kaçırdığı lise öğrencisi A.R.Ş. (15), jandarma tarafından bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.R.Ş. ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan İ.Ç.'nin sorgusu sürüyor

Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız bulundu
24 Eylül 2021 Cuma 08:25

İlçeye bağlı Cumahocalar köyünde yaşayan aile, Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi kızları A.R.Ş.'yi okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti. Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra, geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü iddia edilen orman işçisi İ.Ç.'nin tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri, A.R.Ş.'nin gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi.

Ailesi, kızlarının İ.Ç.'nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.'nin babası Halil Ş. (50), kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.'den de şikayetçi oldu. Jandarma, İ.Ç.'nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. İ.Ç.'nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söyleyen A.R.Ş.'nin, 20 Eylül sabahı evde olmadığı anlaşıldı. Aile, jandarmaya giderek kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş., ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde olduğunu saptadı. Jandarmanın yaptığı baskında İ.Ç. ve A.R.Ş. aynı barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #orman işçisi kız kaçırma #adana kız kaçırma
Önceki Haber
Bornova Belediyesi Gazeteci Ziynet Sertel’in adını parkta yaşatacak
Sonraki Haber
Türkiye kırmızı listeden çıktı, İngiliz turistler gelmeye başladı
Yeni doğan bebeği diri diri gömmeye çalışmışlar!
Yeni doğan bebeği diri diri gömmeye çalışmışlar!
0
Nişanlı çift kazada hayatını kaybetti!
Nişanlı çift kazada hayatını kaybetti!
0
Tarsus Üniversitesi 27 kişi alacak
Tarsus Üniversitesi 27 kişi alacak
0
Osmaniye'de Hazine'ye ait 12 arsa satılacak
Osmaniye'de Hazine'ye ait 12 arsa satılacak
0
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alacak
0
Baba ve oğlu 13 gün arayla koronavirüsten öldü
Baba ve oğlu 13 gün arayla koronavirüsten öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.