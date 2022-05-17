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Ormanlık alanda biri başından vurulmuş diğeri de eli kesilmiş olarak iki ceset bulundu!

Ormanlık alanda biri başından vurulmuş diğeri de eli kesilmiş olarak iki ceset bulundu!
17 Mayıs 2022 Salı 08:54

Ormanlık alanda iki erkek cesedi bulundu. Olay Bursa ile Yalova sınırında meydana geldi. İhbar üzerine ormanlık alana giden ekipler, biri başından vurularak öldürülmüş, diğeri de eli bileklerinden kesilmiş olmak üzere iki cesetle karşılaştı. Cesetlerin 13 Mayıs'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan kuyumcu Ömer Sefa Sevgi ve akaryakıt istasyonu sahibi Yaşar Eti'ye ait olduğu ortaya çıktı

Olay Yalova ile Bursa’nın Gemlik ilçesi sınırında yer alan Armutlu ilçesi yakınlarındaki ormanda meydana geldi. 13 Mayıs’ta ailelerinin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti için arama çalışması başlatıldı. Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişilerin olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetlerin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul’da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti’ye ait olduğu tespit edildi.

SAĞ ELİ BİLEĞİNDEN KESİLDİ

Yapılan incelemede Ömer Sefa Sevgi’nin elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Eti’nin de başından silah yarası olduğu belirlendi. Cenazeler Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Gemlik ve Armutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan aslen Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı olan ve Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi’nin alacak verecek meselesinden dolayı bir süredir tehdit aldığı ve bu nedenle kısa süre önce ailesini Antalya’ya götürdüğü iddia edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #orman #ceset #kuyumcu cinayet #ölüm #bursa ölüm
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