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Ormanlık alanda üç kişinin tecavüzüne uğradı, üçü de serbest!

Antalya'da kuaför Z.K. (35), sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı

Ormanlık alanda üç kişinin tecavüzüne uğradı, üçü de serbest!
01 Aralık 2021 Çarşamba 11:38

Olay, 29 Kasım günü saat 01.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı ormanında meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyip eğlenen Z.K. ile erkek arkadaşı Y.T., ardından eve gitmek üzere otomobille yola çıktı. Düzlerçamı'na gelen Y.T., aracı ormana doğru sürdü. Burada Z.K.'yı darbedip, zorla birlikte olan Y.T., daha sonra D.A. ve M.D. adlı arkadaşlarını çağırdı. Belirtilen adrese gelen Y.T.'nin iki arkadaşı da Z.K.’ye cinsel saldırıda bulundu. Z.K.'yı ormanda bırakan Y.T. ile arkadaşları, otomobille bölgeden ayrıldı.

Polisi arayan Z.K., başından geçenleri anlatıp 3 şüpheliden şikayetçi oldu. Z.K.'nin yapılan kontrolünde sperm bulgularına rastlandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI

Antalya'da sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan Z.K.'nin, daha sonra polis merkezine giderek şikayetini geri aldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #tecavüz #ormanlık alan tecavüz
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