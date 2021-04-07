OYUNCU KORONAVİRÜSE YENİLDİ
OYUNCU KORONAVİRÜSE YENİLDİ
0
BAHAR ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!
BAHAR ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!
0
ÖLÜM SAYISINDA REKOR KIRDILAR
ÖLÜM SAYISINDA REKOR KIRDILAR
0
KANSERE YAKALANDI!
KANSERE YAKALANDI!
0

Ormanlık alandaki tecavüz girişimini esnaf önledi!

Bursa'da yolda yürürken iki kişi tarafından ağzı kapatılarak ormanlık alana götürülen ve cinsel saldırıda bulunulan 39 yaşındaki kadın esnaf tarafından kurtarıldı

Ormanlık alandaki tecavüz girişimini esnaf önledi!
07 Nisan 2021 Çarşamba 12:15

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi, Yiğitler Mahallesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. Evine doğru yürüyen F.D.’nin arkasından gelen M.A.A. ve yanındaki kimliği belirsiz kişi, aniden kadının ağzını kapatıp, sürükleyerek ormanlık alana götürdü. Şüpheliler, F.D.’ye cinsel saldırıda bulunmaya kalktı. Bu sırada F.D.’nin çığlıklarını duyan bölge esnafı, yardıma koştu. Esnafın geldiğini gören şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı. Esnaftan bazıları F.D.’ye yardım ederken, diğerleri ise şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerden M.A.A. bir iş yerine girmeye çalıştı. Bu sırada esnafın baktığı sokak köpeği ‘Karlos’ şüpheliyi bacağından ısırdı. Yere düşen M.A.A., esnaf tarafından yakalandı. Esnafın etkisiz hale getirdiği şüpheli, gelen polis ekipleri tarafından teslim alındı.

POLİS LİNÇTEN KURTARDI

Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kalabalık tarafından linç edilmek istenen M.A.A.’yı kurtardı. Yaralanan M.A.A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve bitkin olduğu görülen F.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

‘KÖPEK BACAĞINI ISIRINCA YAKALADIK’

F.D.’nin yardımına koşan esnaftan Veysi Solmaz o anları anlattı. Ormandan çığlık sesi duyduklarını belirten Solmaz, şunları söyledi:

"Ormanın içinden çığlık sesi geldi. Biz de o tarafa doğru koştuk sonra birinin kadının üzerine çullandığını gördük. Bizi görünce kaçtı. Kadını tanımıyormuş. Kadın, eve gitmek için üst caddeyi kullanmak istemiş. O sırada arkadan 2 kişi gelip ormana götürüyorlar. Diğeri peşinden gitmiş ama kadına dokunamadan bizi görünce kaçtı. Biz şüpheliyi ormandan buraya kadar kovaladık. Diğer şüpheli de biz kovalayınca 'Karlos' isimli bir köpeğimiz var. Köpeğimiz şüphelinin bacağından ısırdı biz de o sayede yakalayabildik zaten. İş yerine girdi. Onu orada yakaladık, kafasını duvara vurmuş, yakalayınca da hemen etkisiz hale getirdik.”

‘DURUMU HİÇ İYİ DEĞİLDİ’

Solmaz F.D.’yi gördüklerinde sağlık durumunun hiç iyi olmadığını dile getirerek, “Arkadaşım ilk gördüğünde 'öldü' dedi. Ben ne olduğunu anlamaya çalıştım, baktım biri kadının üzerine çullanmış. Hemen kovaladım zaten o da kaçtı. Sonra köpek ayağını ısırmış, köpek ısırınca da taşlık yolda düşüş sonra da iş yerine sığınmış" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #tecavüz girişimi #kadın #cinsel saldırı #bursa tecavüz girişimi
Önceki Haber
Hobi bahçeleri yıkılacak olanlara mahkemeden iyi haber!
Sonraki Haber
Erdoğan'dan sert bildiri tepkisi: Hesabını çok ağır vereceksiniz
Konya'da uçak düştü: Pilot şehit oldu
Konya'da uçak düştü: Pilot şehit oldu
0
Sevgilisine veda mesajı attı. 7 gündür kayıp!
Sevgilisine veda mesajı attı. 7 gündür kayıp!
0
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
0
TÜBİTAK 77 personel alacak
TÜBİTAK 77 personel alacak
0
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Avukatlık bürosunda silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
Avukatlık bürosunda silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.