Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri dokuz uzman yardımcısı ve iki idari memur alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Uzman yardımcısı ve idari memur alımı için internet sitesinde ilanda belirtilen 2020 veya 2021 yillari Kamu Personeli Seçme Sınavı ilgili puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca uzman yardımcısı için İngilizce veya Almanca Yabancı Dil Sınavı'ndan 2020, 2021 veya 2022 yıllarından birine ait en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır.

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