EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
0
ECE SEÇKİN'DEN TWITTER'DA SERT TEPKİ
ECE SEÇKİN'DEN TWITTER'DA SERT TEPKİ
0
ÇEŞME'DE FESTİVAL ZAMANI
ÇEŞME'DE FESTİVAL ZAMANI
0
DÜNYA BU BEBEĞİ KONUŞUYOR
DÜNYA BU BEBEĞİ KONUŞUYOR
0

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri dokuz uzman yardımcısı ve iki idari memur alımı yapacağını duyurdu

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacak
23 Eylül 2022 Cuma 10:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Uzman yardımcısı ve idari memur alımı için internet sitesinde ilanda belirtilen 2020 veya 2021 yillari Kamu Personeli Seçme Sınavı ilgili puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca uzman yardımcısı için İngilizce veya Almanca Yabancı Dil Sınavı'ndan 2020, 2021 veya 2022 yıllarından birine ait en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kişi alacak
Sonraki Haber
Dünya bu bebeği konuşuyor! Yeni doğdu ama...
Sınıf öğretmeni, eşini doğrama tahtası ile öldürdü!
Sınıf öğretmeni, eşini doğrama tahtası ile öldürdü!
0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kişi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kişi alacak
0
Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak
Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak
0
8 ayda 1 milyon 105 bin kişi işten atıldı!
8 ayda 1 milyon 105 bin kişi işten atıldı!
0
Plajda kadınları fotoğraflarını çeken erkek tutuklandı!
Plajda kadınları fotoğraflarını çeken erkek tutuklandı!
0
Cenaze yol kenarında dururken çalışmaya devam ettiler!
Cenaze yol kenarında dururken çalışmaya devam ettiler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.