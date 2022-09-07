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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 12 kişi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 12 kişi alacak
07 Eylül 2022 Çarşamba 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

 

Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 21 Eylül 2022 olarak açıklanmıştır.

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