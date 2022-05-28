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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 kişi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 kişi alacak
28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.


Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

İlan için başvurular 10 Haziran 2022 tarihinde son bulacaktır.


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