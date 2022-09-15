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Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli çalışacak personel alımı yapacağını açıkladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alacak
15 Eylül 2022 Perşembe 10:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesibirimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (24) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için dün başlayan başvurular 30 Eylül 2022 tarihine kadar sürecektir.


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