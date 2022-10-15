Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı personel alacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, müzakere kabiliyeti yüksek, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, kalkınma bilinci ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 1 Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) alımı gerçekleştirecektir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Samsun ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan aday, Samsun ilinde görevlendirilecektir.



İlan için başvurular 14 Kasım 2022 tarihinde son bulacaktır.



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