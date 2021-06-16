DOLU YAĞINCA...
DOLU YAĞINCA...
0
ENGİNARIN FAYDALARI...
ENGİNARIN FAYDALARI...
0
DENİZ SEFERLERİ BAŞLIYOR
DENİZ SEFERLERİ BAŞLIYOR
0
TECAVÜZ SUÇLAMASI!
TECAVÜZ SUÇLAMASI!
0

Osmaneli Belediyesi memur alacak

Bilecik İli Osmaneli Belediyesi ilk defa atanmak üzere 10 memur alımı yapacağını duyurdu

Osmaneli Belediyesi memur alacak
16 Haziran 2021 Çarşamba 11:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bilecik  ili Osmaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği,  Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair  Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve  diğer şartları taşımak kaydıyla,   belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

İlan için başvurular 9 Temmuz ile 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Nişantaşı Üniversitesi 146 kişi alacak
Sonraki Haber
14 yıldır her gün kediler için oraya gidiyor
Yavrularını doludan böyle korudu
Yavrularını doludan böyle korudu
0
Eski eşi öldürüldükten sonra 20. kattan atlamıştı. Son sözleri ortaya çıktı!
Eski eşi öldürüldükten sonra 20. kattan atlamıştı. Son sözleri ortaya çıktı!
0
Bir polis daha intihar etti!
Bir polis daha intihar etti!
0
Nişantaşı Üniversitesi 146 kişi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 146 kişi alacak
0
Bakan böyle duyurdu: Bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması
Bakan böyle duyurdu: Bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması
0
Koronavirüsle ilgili bir yasak daha kalktı!
Koronavirüsle ilgili bir yasak daha kalktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.