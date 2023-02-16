Osmangazi Üniversitesi 282 kişi alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Osmangazi Üniversitesi 282 kişi alacak
16 Şubat 2023 Perşembe 13:14

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.


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