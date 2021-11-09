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Osmangazi Üniversitesi 40 kişi alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü 40 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Osmangazi Üniversitesi 40 kişi alacak
09 Kasım 2021 Salı 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Osmangazi Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.

 

Başvurular şahsen veya resmi vekâletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


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