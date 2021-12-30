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Osmangazi Üniversitesi 41 kişi alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapmak üzere 41 kişi alımı yapacağını duyurdu

Osmangazi Üniversitesi 41 kişi alacak
30 Aralık 2021 Perşembe 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23 (c), 24 (d) ve 26 (a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.

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