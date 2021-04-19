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Osmangazi Üniversitesi sağlık personeli alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin 43 sözleşmeli personel alacağı açıklandı

Osmangazi Üniversitesi sağlık personeli alacak
19 Nisan 2021 Pazartesi 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  belirtilen  unvanlarda  2020  yılı  KPSS  (B)  grubu  puan sıralamaları  esas  alınmak  suretiyle  yazılı  ve  sözlü  sınav  yapılmaksızın  sözleşmeli  personel alınacaktır.

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