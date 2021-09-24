Osmaniye'de Hazine'ye ait 12 arsa satılacak

Osmaniye Merkez'de Hazine'ye ait 12 adet arsanın satış ihalesinin yapılacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 12 adet arsası ihale ile satacak.

İlanda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile tespit edilen tahmini bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.

İhaleler ilanda belirtilen gün ve saatlerde Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının 3’üncü kat 114 numaralı toplantı salonunda toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

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