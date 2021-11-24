Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 26 kişi alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü akademik birimlerine öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesi, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri ile “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi olan 24.11.2021 ve son başvuru tarihi olan 08.12.2021 tarihi mesai bitimine kadardır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.



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