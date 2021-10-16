PALAMUT NESLİ TEHLİKEDE
PALAMUT NESLİ TEHLİKEDE
0
KARMA AŞI KRİZİ
KARMA AŞI KRİZİ
0
RESMİ BÜYÜCÜ İŞTEN ÇIKARTILDI!
RESMİ BÜYÜCÜ İŞTEN ÇIKARTILDI!
0
768 MİLYON İNSAN BESLENEMİYOR
768 MİLYON İNSAN BESLENEMİYOR
0

OSTİM Teknik Üniversitesi 23 kişi alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 23 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

OSTİM Teknik Üniversitesi 23 kişi alacak
16 Ekim 2021 Cumartesi 11:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre OSTİM Teknik Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve ilanda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları  Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi  ve Araştırma Görevlisi  kadrolarına  müracaat  edecek  adayların  ilgili  Fakülte  Dekanlıklarına  veya  Yüksekokul  Müdürlüğüne  şahsen  veya  posta  yoluyla  başvurmaları gerekmektedir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
TCDD 25 Demiryolu Trafik Operatörü alacak
Sonraki Haber
TOKİ İzmir'de 141 konutu satışa çıkartıyor
TOKİ İzmir'de 141 konutu satışa çıkartıyor
TOKİ İzmir'de 141 konutu satışa çıkartıyor
0
TCDD 25 Demiryolu Trafik Operatörü alacak
TCDD 25 Demiryolu Trafik Operatörü alacak
0
Palamut nesli tehlikede!
Palamut nesli tehlikede!
0
Koronavirüs hayvanları da etkiledi, aşı sıkıntısı yaşanıyor
Koronavirüs hayvanları da etkiledi, aşı sıkıntısı yaşanıyor
0
Samsun'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Samsun'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
0
Eniştesini bıçakladı: Artistlik yapıyordu!
Eniştesini bıçakladı: Artistlik yapıyordu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.