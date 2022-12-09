OSTİM Teknik Üniversitesi personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre OSTİM Teknik Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak olup, 23 Aralık 2022 tarihine kadar sürecektir.

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