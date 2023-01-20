ÖSYM 33 kişi alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 33 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

ÖSYM 33 kişi alacak
20 Ocak 2023 Cuma 09:53

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca,  2022  yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3  puanının  %70 (yüzde yetmiş)’i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 33 (otuz üç)  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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