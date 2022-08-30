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ÖSYM bilişim personeli alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

ÖSYM bilişim personeli alacak
30 Ağustos 2022 Salı 10:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan için başvurular 12 Eylül 2022 tarihinde son bulacaktır.

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