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ÖSYM bilişim personeli alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

ÖSYM bilişim personeli alacak
31 Ocak 2022 Pazartesi 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,  Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

İlan için başvurular 31 Ocak 2022 ile 14 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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