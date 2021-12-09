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ÖSYM, sözleşmeli personel alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 14 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

ÖSYM, sözleşmeli personel alacak
09 Aralık 2021 Perşembe 10:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Büro Personeli unvanlı pozisyona 3 (üç), Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyona ise 6 (altı) ve ek 2’nci maddenin (c) fıkrası gereğince, yazılı ve/veya sözlü sınavla KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona 5 (beş) olmak üzere toplam 14 (on dört) sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 9 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olup 23 Aralık 2021 tarihine kadar sürecektir.

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Etiketler; #ösym
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