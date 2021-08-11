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Otel havuzunda acı ölüm!

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan Ali Kemal Güler (8), konakladıkları otelin havuzunda boğuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Güler'in cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak Adana'ya götürüldü

Otel havuzunda acı ölüm!
11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:32

Olay, dün saat 11.00 sıralarında 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Dün, Adana'dan tatile gelen Güler ailesi, 5 yıldızlı bir otele tatil için giriş yaptı. Ailenin çocukları Ali Kemal Güler, bir süre sonra amcası Oken Güler ile otelin havuzuna girdi. Okan Güler, telefonunun şarjı azalınca yeğenini çocuğun annesi Ayşegül Güler'e emanet ederek odasına çıktı. Okan Güler geri döndüğünde yeğenini olimpik havuzda hareketsiz buldu. Havuzdan çıkarılan Ali Kemal Güler, çağırılan sağlık ekibinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ali Kemal Güler'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında annesi Ayşegül Güler ve halası Süreyya Güler gözyaşı döktü. Ali Kemal Güler'in cenazesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #havuz #havuz boğulma #alanya havuz boğulma #otel havuz boğulma
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