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Otelci çift cinayetinde dikkat çeken ayrıntı!

Avcılar'da otel sahibi çiftin öldürülmesi olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Evde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'dan 3 gün sonra bir araç içerisinde başına ateş edilmiş halde bulunan Nuri Yıldız'ın, aslında karısından 3 gün önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Rapordaki bu detayın, sır cinayetin çözülmesinde önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor

Otelci çift cinayetinde dikkat çeken ayrıntı!
20 Ekim 2021 Çarşamba 10:21

İstanbul'da otel işletmecisi Nuri Yıldız'a ulaşamayan polis ekipleri Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Yıldız ailesinin evine çilingir aracılığıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlendi. Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil ya da katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor.

ARABASI YANMIŞ HALDE BULUNDU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi.

3 GÜN SONRA KOCANIN DA CESEDİ BULUNDU

Cinayet polisi, tüm aramalara rağmen bulunamayan iş insanı Nuri Yıldız'ın karısını öldürdükten sonra aracını yakıp kaçmış olabileceği ya da katil veya katillerin Esra Yıldız'ı öldürdükten sonra Nuri Yıldız'ı da öldürüp, delilleri yok etmek için de aracı ateşe vermiş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyorken Nuri Yıldız'ın da cesedi bulundu.

Başından tek kurşunla öldürülmüş olan Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bir arazide çalılık alanda bulundu. Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KARISINDAN DAHA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sabah'ın haberine göre yapılan ilk incelemelerin raporunda Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'dan daha önce öldürüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre Nuri Yıldız'ı başından tek kurşunla öldüren katil ya da katiller daha sonra evine gidip eşi Esra Yıldız'ın boğazını keserek öldürdü.

Etiketler; #avcılar cinayet #oteciler cinayet #esra yıldız
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