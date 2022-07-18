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Otelde bir kadın ölü bulundu!

Şişli'de otelde kalan yabancı uyruklu bir kadın ölü bulundu. Kadının yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili de bir kişi gözaltına alındı

Otelde bir kadın ölü bulundu!
18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:55

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde kalan yabancı uyruklu kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.  Olay yerine gelen savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şişli #ölüm #otel ölüm #kadın ölüm
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