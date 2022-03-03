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Otelin 7. katından düşen kadın öldü! İntihar mı cinayet mi?

Otelin 7. katından düşen kadın öldü! İntihar mı cinayet mi?
03 Mart 2022 Perşembe 13:30

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir otelin 7. katından düşen Ebru Cızdan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cızdan'ın düşmeden önce eşi ile tartıştığı ortaya çıktı. Şimdi olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor


Olay, saat 01.15 sıralarında Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerindeki ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, bir hafta önce Almanya'dan gelen Ebru Cızdan(40), Özgür Aydoğan (42) çifti otelde kalmaya başladı. Dün akşam bir gece kulübünde eğlenen çift, tartışarak otele geldi. Burada da tartışmaya devam etti. Bir süre sonra gelen sese koşan görevliler, Ebru Cızdan'ın yerde yattığını gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi.  Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Cızdan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ebru Cızdan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzünde tırnak izleri olan eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Görgü şahitlerinin de ifadesine başvuran ekipler olayın cinayet mi yoksa düşme mi olduğunu araştırıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #otel #otelden düşen kadın #ölüm #ebru cızdan #intihar #cinayet
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